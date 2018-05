Neus Munté: ''La ciutadania ens demana unitat en aquests moments''

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 05:00 h

Aposta per una llista transversal del sobiranisme per fer front a Cs en les municipals de 2019

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



A.G | Neus Munté va ser portaveu del govern fins al juliol passat. Ara, es presenta a les primàries del partit a Barcelona, enfront de la candidatura de Carles Agustí i demana que es treballi amb la màxima unitat de les forces sobiranistes per guanyar les eleccions municipals de 2019. Vol una Barcelona que es posicioni al costat del govern de Catalunya, doni veu a les persones represaliades i esdevingui capitat d'un estat lliure dins Europa. La exconsellera ha parlat amb el directe!cat sobre la ciutat que vol construir, dels presos polítics, la investidura de Carles Puigdemont i de per què va fer un pas al costat abans del referèndum de l'1-O.

Quin projecte proposa Neus Munté en les primàries del PDeCAT?

Proposo un projecte basat en l'exercici de la capitalitat de Barcelona per tal que es posicioni, sense matisos, al costat d'un territori que lluita per les seves llibertats i els seus drets, i tornar a posicionar Barcelona com una ciutat d'oportunitats a escala europea i internacional. El projecte es basaria a resoldre els problemes quotidians de les persones, tenint en compte que l'habitatge, la manca d'ocupació i la precarietat són alguns dels principals problemes que existeixen a Barcelona. També, vetllar per la convivència i la seguretat, sense complexos, i millorar la percepció del turisme. Hem d'aprofitar les externalitats positives i minimitzar les negatives fent que hi hagi un repartiment més equitatiu dels beneficis del turisme arreu de la ciutat. I un altre aspecte és tenir cura de les persones en totes les etapes de la vida. I faria especial èmfasi en les persones joves i les dificultats que tenen per accedir a un habitatge i les persones grans, que han de ser el centre de l'atenció de la política municipal per proporcionar-los una ciutat el màxim segura i confortable.

Es veu guanyadora?

Crec que tinc moltes possibilitats, sí. També és aquesta la sensació que m'han donat les persones que al llarg de tots aquests dies vaig trobant i vaig parlant. De fet, jo em presento a les primàries del PDeCAT per guanyar-les i la meva aspiració última, en aquest sentit, és ser l'alcaldessa de Barcelona.

En què es diferencia vostè de Carles Agustí?

És evident que formem part del mateix projecte polític, això és innegable. I per tant, és normal que hi hagi punts en comú perquè és un projecte que hem treballat amb el mateix partit en els darrers anys, a més que heretem una bona gestió feta per l'equip de Xavier Trias. Crec que les diferències les hem d'anar a buscar a com som i en quina trajectòria tenim. De fet, aquestes primàries no van tant de projecte, com de la persona que millor pugui representar aquest projecte i defensar-lo per tal de guanyar les eleccions municipals. Jo en aquest sentit, puc acreditar una experiència política al govern de la Generalitat, també com a diputada, de coneixement de les institucions, de bona gestió en moments molt complicats com quan vaig ser Consellera de Benestar Social i Família amb les retallades i les restriccions pressupostàries i també al capdavant del Departament de Presidència en un moment de molta complexitat política. I crec que també puc aportar una molt bona sintonia amb els agents socials i econòmics i el tercer sector social, això també com a conseqüència de la meva etapa a la UGT de Catalunya.

Creu que li pot perjudicar les informacions que es van filtrar de la seva declaració al Suprem respecte la celebració de l'1-O?



Llegeix la resposta i l'entrevista sencera Llegeix la resposta i l'entrevista sencera aquí

Notícies relacionades