Cop definitiu del Consell d’Estat a les urnes: exclou del futur Govern tots els presos polítics i exiliats

Conclou que només poden actuar com a membres de l'executiu els qui estiguin dins del territori de Catalunya

Redacció| El dictamen aprovat, aquest dilluns, per la Comissió Permanent del Consell d’Estat remata definitivament els resultats electorals de les eleccions a Catalunya el passat 21 de desembre. Conclou que els membres del Consell de Govern que no estiguin a Barcelona només podran participar a les sessions a distància si es troben dins del territori de la Comunitat de Catalunya”, fet que exclou la possibilitat de fer-ho des dels diversos punts on es troben els exiliats, així com els centres penitenciaris de l’Estat on es troben els presos polítics.

En aquest sentit, el Consell d’Estat sosté que els membres del Govern han de tenir “condició d’absents” quan “no estan dins de l’àmbit territorial on poden exercir les seves competències”. “Per tant, si estan a Espanya però fora del territori català, o a l’estranger, resultarà d’aplicació el règim de suplència o substitució en cas d’absència” i “hauran de ser substituïts pels consellers que es troben presents dins d’aquest àmbit territorial (Catalunya)”.



A més, i malgrat que el mateix Estatut obre la porta a que el Govern es pugui reunir “en altres llocs de Catalunya”, el Consell d’Estat conclou que l’ús de mitjans telemàtics “no es pot traduir en un desplaçament d’aquesta seu permanent a un lloc diferent del de Barcelona, ni dins de l’àmbit territorial de Catalunya ni per descomptat fora d’aquest”.

L’informe del Consell d’Estat va molt més enllà del que va redactar el Consell de Garanties Estatutàries, que malgrat que considerava que la reforma contravenia l’Estatut i la Constitució, si que avalava les reunions a distància d’òrgans col·legiats. D'altra banda, conclou que “existeixen fonaments jurídics suficients” per impugnar la llei de la presidència de la Generalitat de Catalunya aprovada al Parlament la setmana passada amb els vots de JxCAT, ERC i la CUP, i avala la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat. Considera que la modificació de la Llei per a la celebració d’una investidura a distància contravé l’article 67.8 de l’Estatut –en la línia del Consell de Garanties Estatutàries- i incorre en un “vici d’inconstitucionalitat”.



Segons el Consell d’Estat, malgrat que tan l’Estatut com altres lleis de la presidència autonòmiques (com les d’Andalusia o Aragó) permeten la celebració de sessions i l’adopció d’acords a través de mitjans telemàtics, en el cas de Catalunya, perquè l’ús de mitjans telemàtics sigui “constitucionalment lícit” cal que “les sessions a llarga distància del govern de la Generalitat se celebrin a Barcelona”, que segons l’Estatut és “la seu permanent del govern”. Els membres del Govern que no siguin presents a Barcelona o dins del territori català, continua l’informe, han de ser considerats com a “absents” i “hauran de ser substituïts per altres que es trobin presents en aquest àmbit”. Per tant, segons l’informe, “contravé l’ordre estatutari que siguin tinguts en compte a efectes del còmput del quòrum de constitució d’unes sessions a distància a les que no poden participar”.