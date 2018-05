[Vídeo] Bernat Dedéu desmunta amb ironia els arguments de l'ultra portaveu dels GDR

Última actualització Dilluns, 7 de maig de 2018 19:00 h

Al març, a més, es va colar a la residència belga de Carles Puigdemont vestit de Guàrdia Civil

Redacció| Només li ha calgut la ironia. El tertulià del programa 'Tot es mou' de TV3 ha desmuntat amb facilitat els arguments de l'ultra portaveu dels anomenats Grups de Defensa i Resistència (GDR), Jaime Vizern, que ha acudit a la cadena pública en defensa de l'operació conjunta convocada avui per "netejar els carrers" de Barcelona dels símbols de suport als presos polítics i exiliats catalans.

Qui és Jaime Vizern?

A banda de presidir D.U.E, Vizern està estretament relacionat amb ultres espanyolistes i molts dels actes que han impulsat al Bages, on ell resideix. A Manresa -per exemple- ha impulsat activament dues concentracions al novembre; una com a membre de la germandat Hermanos Cruzados i una altra que ell mateix va convocar com a president de D.U.E i que va motivar la resposta d'un grup antifeixista. En aquesta mateixa manifestació, un cop desconvocada, Vizern va atacar un activista antifeixista.

També és conegut per altres membres de l'esquerra antifeixista -sobretot- per la seva presència en la concentració ultra davant la seu de la CUP nacional a Barcelona i per dedicar-se a arrencar llaços grocs o fer pintades a diverses poblacions del Bages. A més, està relacionat amb la parella ultra de Balsareny amb qui va parlar Rajoy.

Davant la insistència de Vizern que el que fan els GDR és simplement mantenir nets els carrers de les ciutats i protegir la legalitat -ha dit que col·locar qualsevol objecte en espais públics està prohibit, i s'ha mostrat molt preocupat pel tema- Dedéu els ha felicitat i els ha qüestionat que no haguessin sentit aquesta devoció per la neteja de la ciutat anteriorment. El líder dels GDR no ha sabut com contestar.D'altra banda, ha negat la vinculació del moviment amb l'extrema dreta durant tota l'entrevista, sense manifestar que ell mateix és el president de la plataforma unionista ultra 'Democracia y Unidad Española' (DUE). També és ell qui, al març, es va colar a la residència belga de Carles Puigdemont vestit de Guàrdia Civil. Una actitud que recorda a la dels dirigents de Tabàrnia, plataforma amb qui també ha reconegut estar vinculat.Al seu torn, Albano-Dante Fachin ha assenyalat el fet que el portaveu dels GDR pugui parlar amb llibertat a TV3 (cosa que, segons ell, no passaria amb els membres dels CDR en cadenes espanyoles) i ha ressaltat l'objectiu apuntat per Vizern a l'hora de definir les accions dels grups que representa. "Volem que tot sigui com abans", ha dit, la qual cosa ha traduït Fachin com un voler "reprimir" el poble alçant la veu.