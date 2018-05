Els insults a l'independentisme del substitut de Cifuentes al capdavant de la Comunitat de Madrid

Qué gran diferencia de mensajes: el de hoy integrador, solidario y plural frente al del independentismo, excluyente, sectario y totalitario. pic.twitter.com/kEZuh08m4t — Ángel Garrido (@angelgarridog) 29 d’octubre de 2017

Aquest, però, no és l'únic comentari reprotxable que Garrido ha fet a les xarxes socials contra el sobiranisme, que ha acusat de ser un moviment "excloent" i "sectari".​ També ha titllat els seus representants de "colpistes" i "totalitaris". A l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, la va definir com a "fanàtica, sectària, totalitària i amb menyspreu per la llei", el passat 9 de novembre, quan va declarar al Tribunal Suprem per primera vegada. Al president Carles Puigdemont, l'ha acusat de fer "el ridícul" i de representar el "fanatisme xenòfob".