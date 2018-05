La CUP adverteix JxCat i ERC: o ''desobeeixen'' o els tindran com a ''oposició''

Última actualització Dilluns, 7 de maig de 2018 20:30 h

S’ofereixen a “assumir totes les responsabilitats” si hi ha “ruptura”

Redacció| La CUP ha aprofitat la conferència que ha celebrat aquest dilluns al barri de Gràcia, a Barcelona, per renyar JxCat i ERC davant el que creu que és una incapacitat manifesta per pactar un pla que desenvolupi la República Catalana. En aquest sentit, els anticapitalistes -que han fixat el seu posicionament actual en una conferència a tres veus, amb la portaveu del secretariat nacional de la CUP, Laia Estrada, i els diputats Natàlia Sánchez i Carles Riera- han mostrat la seva “perplexitat i decepció” perquè les dues grans formacions independentistes no hagin pogut “consensuar un full de ruta per obeir el mandat de l’1-O”.

“Seguim sense conèixer de primera mà les estratègies que tenen, més enllà de les ponències filtrades d’ERC”, ha lamentat Estrada. En aquest context, Sánchez ha avisat que “tornar al marc autonòmic només portarà renuncies i frustracions”. És per això que ha explicat que la CUP “està disposada a assumir totes les responsabilitats institucionals en cas de ruptura i de desobediència amb seguiment del mandat popular”. Però si, per contra, s’opta per un altre camí, avisa que el seu grup serà “oposició constructiva per intentar obrir un nou cicle rupturista, reformulant i eixamplant aliances”.



Davant un auditori d’una cinquantena de persones, els anticapitalistes han criticat que hi hagi veus que apunten al “retorn a l’autonomisme” o a abandonar la “desobediència activa”. “Som conscients de les conseqüències d’impulsar la via unilateral i desobedient”, ha dit Estrada, tot afirmant que a la CUP, aquestes conseqüències no els faran fer-se enrere. “La gent que estava als primers llocs de les nostres llistes és plenament conscient de les conseqüències de defensar el dret a l’autodeterminació amb aquest Estat espanyol tirà i demofòbic. I som conscients l’estratègia passa per deixar les presons petites”, ha comentat.

I és que Estrada ha aprofitat per criticar la “brutal repressió de l’Estat” cap als independentistes. En aquest sentit ha definit la situació com “una mena de Guantànamo europeu, on s’aplica el dret penal de l’enemic, s’eliminen les garanties i hi ha amb augment aberrant de les penes”. És per això que ha demanat crear un “veritable front comú antidepressiu que eviti normalitzar la barbàrie repressiva i sigui un combat contra la desmemòria”.

Per la seva part, el diputat Carles Riera ha criticat que “ni de JxCat, ni d’ERC ni de l’anterior Govern han existit ni existeixen plans ni mesures verificables per fer efectiva la República en temps mesurable i constatable”. Això, per a la CUP evidencia que no s’ha implementat la República “no només per manca de capacitat i per la repressió”, sinó que també detecten “manca de voluntat”. Amb tot, Riera ha volgut constatar que “l’independentisme no ha assolit ple poder polític, ni control efectiu del territori, ni l’hegemonia social i política del país”, però veu positiu que l’Estat “tampoc tingui ple poder polític per més que ho ha intentat, ni tampoc l’hegemonia social, cultural i política, i a més té un desgast per la seva legitimitat per les deficiències de la seva democràcia”.

Durant la conferència, Estrada també ha apostat pel municipalisme com un “punt estratègic”. “Cal impulsar una acció municipal coordinada i desobedient que ompli de contingut. Lluitar pels drets socials i polítics de les classes populars, contra el capitalisme patriarcal, posar al centre de l’agenda la remunicipalització de serveis, recuperar sobirania, defensar de forma clara les lleis suspeses pel TC, necessitem demostrar que la desobediència no és només una eina amb l’alliberament nacional sinó també amb drets socials fonamentals”, ha dit.

Natàlia Sanchez, al seu torn, també ha volgut cridar els catalans a “un nou cicle de mobilitzacions a espai públic per provocar un nou escenari polític que depassi les institucions, amb actes unilaterals de sobirania, com el que va significar l’1-O”. “La República es construirà amb un nou escenari de sobirania i desobediència, amb nous elements d’autodeterminació i àmbits de llibertat”, ha dit, tot apostant per “eixamplar la base per construir un país, però no des de les cúpules del partits sinó amb la majoria social sòlida de la classe treballadora”.