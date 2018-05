Aquesta mitjanit els peatges els cobra Florentino Pérez

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 05:05 h

Una de les millors notícies dels darrers anys i que afecten a les butxaques dels catalans és sense dubte la venta d’Abertis a les empreses del president del Real Madrid i la italiana Benetton

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



A partir d’avui els diners que paguem per utilitzar les autopistes d’Abertis ja no els gestiona La Caixa com a màxim accionista fins ara de l’empresa, sinó que seran ACS i Atlantia, és a dir Florentino Perez i Benetton. Han pagat una fortuna a canvi d’una promesa del govern espanyol d’ampliar la concessió de l’autopista més rentable que té l’empresa, l’autopista d’Alacant a la Jonquera, fins a Tarragona finalitza el 2019 i fins als Pirineus el 2021. Una autopista pagada moltes vegades i que regarà Florentino i els seus socis durant molts anys més sinó ho impedim.

Notícies relacionades

Diferents persones han començat una campanya per evitar l’ampliació de la concessió. @AllibereuAP7 recull els dies que manquen per la seva finalització, avui ja només 603 dies pel tram valencià i per tant el que passi al País Valencià tindrà repercussió al Principat. Seria interessant unificar esforços i començar a exigir la no ampliació de la concessió, podríem estar 25 anys més pagant per una autopista que ja ha estat amortitzada moltes vegades i que només serviria per omplir les butxaques de Florentino Pérez la seva llotja del Bernabeu a costa de Valencians i Catalans.No ens podem adormir, fins i tot podria succeir que l’estat no ampliés la concessió en el tram valencià i si en el català, és un tema clau pel negoci de Florentino, han pagat més de 18.000 milions d’euros, sense l’AP-7 ampliada els números no surten.El calendari de l'oferta pública de compra d'accions llançada conjuntament per les companyies Atlantia i ACS sobre el 100% de les accions d'Abertis finalitza aquest dimarts a les 12h de la nit, segons va informar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en un comunicat publicat el 12 d'abril passat. Així doncs, els accionistes tenen fins a la mitjanit del dimarts a dimecres per decidir si accepten l'oferta i venen la seva participació del grup presidit per Salvador Alemany. En conseqüència, aquest dimarts serà l'últim dia de la companyia catalana –ara amb seu a Madrid- a la borsa, l'Ibex 35. Ja no hi tornarà al menys fins d'aquí a uns anys, ja que ACS i Atlantia tenen intenció d'excloure la companyia de cotització. L'operació suposarà la creació d'un gegant europeu d'infraestructures.