Portades: El Punt Avui se centra en el ''Bloqueig exprés'' de la llei de presidència reformada

Després d'aprovar la reforma de la llei de presidència el Gobierno es reuneix aquest dimarts per intentar suspendre-la. Així ho recull El Punt Avui: "Bloqueig exprés". La Vanguardia, per la seva banda du en portada el reclam d'Esquerra: "ERC reclama a Puigdemont que pacti els pròxims passos".

Ara: "Llarena no aclareix els dubtes als jutges alemanys".

Per altra banda, des de Madrid ABC, El Mundo i La Razón recullen la neteja que vol fer Rajoy al PP de Madrid per evitar més ensurts. ABC: "Rajoy no quiere más experimentos en el PP de Madrid". El Mundo: "Rajoy liquida todo el poder del PP de Madrid tras 15 años de guerra". La Razón: "García-Escudero "limpiará" el PP con fichajes como Casado".