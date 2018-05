Llarena no resol els dubtes del tribunal alemany

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 09:30 h

El jutge ha estat incapaç de justificar encara com es va pagar l'1-O

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va enviar el passat 23 d'abril al Tribunal d'Schleswig-Holstein un informe que pretenia deixar clar per què hi va haver malversació l'1-O. Ara bé, segons ha avançat el diari Ara, aquest no comptaria amb la informació suficient perquè el tribunal alemany pugui cloure que hi ha hagut delicte de malversació.

El motiu? El jutge del Suprem no ha rebut la documentació sobre el pagament de la Generalitat per part del Ministeri d'Hisenda, fet que podria avivar encara més la picabaralla que el magistrat té amb el ministre d'aquesta cartera, Cristóbal Montoro.

Tal com fa referència el diari, el magistrat del Suprem no ha pogut disposar dels detalls que explicarien i justificarien el finançament per al referèndum del passat mes d'octubre per part de la Generalitat.

I aquestes dades són més que necessàries per poder demostrar i justificar, al mateix temps, el delicte de malversació pel qual s'acusa a tot el Govern de Carles Puigdemont.

Cal recordar que fa unes setmanes, el mateix Montoro assegurava en una entrevista al diari El Mundo que l'1-O no s'havia pagat amb fons públics.