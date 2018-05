Artadi diu que la decisió sobre el candidat alternatiu a Puigdemont no està presa

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 10:00 h

Marca el límit per a la celebració del ple el 14 de maig, a l'espera del president del Parlament

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | "La decisió no està presa". Així ho ha assegurat la diputada de JxCat, Elsa Artadi, aquest dimarts al matí en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha anunciat que el nom del candidat alternatiu a Puigdemont, si finalment i com tot apunta, no pogués ser investit president, no està decidit. En aquest sentit, la protaveu adjunta de JxCat no es descarta com a presidenciable: "Tots estem a disposicio del president", ha sentenciat.

"Si no hi ha finestra per investir Puigdemont abans del dia 14, s'investiria a algú altre", ha assegurat Artadi, que ha lamentat que el govern espanyol es torni a saltar els tràmits suspenent una llei que no ha entrat en vigor, en referència a la llei de presidència. "No es pot suspendre una llei que no existeix" perquè no ha sortit publicada al BOE, ha recordat la diputada.



En aquest sentit, ha criticat que l'Estat està "obsessionat perquè els hi fa molta por la investidura de Puigdemont" però ha reiterat que no hi haurà nous comicis. "A Berlín ens vam conjurar no anar a eleccions si depèn de nosaltres", ha afirmat la diputada de JxCat, que explica que creu que hi ha hagut un xantatge per part de l'Estat entre recuperar les institucions i defensar la democràcia. "Nosaltres hem defensat la democràcia, posat en evidència el que estava succeint", ha sentenciat.



Inquietut dins JxCat



Sembla però, que s'han esgotat totes les fórmules per investir Puigdemont, tot i que "no s'ha renunciat a la seva investidura", segons ha assegurat Artadi. En aquesta línia, ha dit que la discussió sobre la presidència està en l'aire però el nom l'ha d'acabar escollint el president.



Tanmateix, ha reconegut que hi ha inquietud dins el partit. "No sabem quan es posi el focus sobre el presidenciable com reaccionarà Llarena", ha lamentat, tot recordant que en la interlocutòria, el jutge els tracta d'"organització criminal".



Acord per a la investidura

Pel que fa a la investidura del nou candidat, Artadi ha deixat clar que l'acord amb ERC segueix vigent i no hi ha cap discrepància. Tanmateix, ha assegurat que encara no s'han compartit els possibles noms dels futurs consellers però que el diàleg és permanent. En referència a la CUP, creu que s'abstindran. "Han estat molt clars" però "per això tenim 66 vots entre ERC i JxCAT", ha assegurat.



La qüestió que sí que està sobre la taula i en discussió entre les tres formacions independentistes és la creació d'una comissió contra la repressió i la violació dels drets fonamentals, que tant podria estar ubicada al Parlament com a la Generalitat, segons ha reblat Artadi.



Perfil transversal

Respecte al perfil del candidat, anomenat pla D, la diputada ha assenyalat que seria molt necessari un candidat transversal i capaç de generar consensos amb la CUP i els comuns, per exemple. El que sí que ha descartat és que sigui un "president titella", tal com va assegurar el líder del PSC, Miquel Iceta.



D'altra banda, Artadi ha assegurat que segueixen ferms en el compromís de procés constituent. "Això és fer república", ha dit. "És repensar com vols les institucions del teu país". Tanmateix, creu que s'ha d'oferir a totes les persones cessades pel 155 la restitució i defensa la desobediència però en aquelles mesures que tinguin transcendència, sense simbolismes.

Notícies relacionades