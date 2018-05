SCC busca ara per Europa aliats contra l'independentisme

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

8 de maig de 2018, 12.41 h





Altres BARRUTS, a més del PPobre ignorant bejota #3 són aquests torrefaves que han tingut el MORRO de batejar-se "Societat Civil Catalana", com si qui no forma part d'ells, tampoc no és de la societat civil catalana.





Fa com el PPartit PPoPPular, que segons el seu nom, qui no és dels seus, no forma part del poble. . .





És clar que el catalanisme no pot protestar contra això, perquè també tenim un partit que en comptes de dir-se Dreta Catalana o Dreta Republicana Independentista, h... Llegir més