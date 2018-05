Els Premios Ortega y Gasset mostren el cinisme de Cebrián

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 11:00 h

Defensor de la repressió policial de l'1-O, el director d'El País dedica un discurs que va sorprendre a tothom

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | L'encara director del diari El País, Juan Luís Cebrián, va aprofitar el lliurament de la 35a edició dels Premios Ortega y Gasset per dedicar un emotiu discurs als professionals que xoca frontalment amb la seva actitud.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes cebrian

Cebrián, que considera els periodistes com "els autèntics herois de la nostra professió que fan possible el miracle de la comunicació i el debat", va desitjar una "llarga vida al periodisme de qualitat", que, com apunta la cronista del diari en l'article publicat avui, està al servei de la llibertat d'expressió.

Aquestes paraules de Cebrián, qui deixarà tots els seus càrrecs del grup PRISA el 21 de maig, contrasten frontalment amb unes que ell mateix va regalar el mes de febrer del 2017 quan, lluny de defensar la llibertat d'expressió en una entrevista al diari El Mundo, va asseverar que davant el referèndum de l'1-O s'havia d'utilitzar la repressió policial i el 155 per impedir la votació i, sobretot, una possible independència de Catalunya: "Sobre qui incompleix la llei ha de recaure tot el pes de la llei. El referèndum cal prohibir-ho. Ignoren la prohibició? L'article 155. Suspens el Govern de la Generalitat. Al president de la Generalitat. A la presidenta del Parlament. A un, dos, tres càrrecs públics. Als quals hagin convocat el referèndum. Acabats. Ocupes tu el poder". "La clau, insisteixo, és si els independentistes tenen o no poder. I no el tenen. L'Estat, sí. Es parla d'enviar a la Guàrdia Civil i immediatament es diu: "No, home; la Guàrdia Civil, no". Doncs per què no? La Guàrdia Civil està per al que hagi d'estar. També diuen: "Amb els Mossos és suficient". Doncs no sé si seria suficient".