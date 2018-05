C's assenyala els professors de l'IES Palau, el Gobierno dispara

Claravalls Claravalls Claravalls

8 de maig de 2018, 12.48 h

Colonos fora de Catalunya...no us necessitem per a res colla de miserables assassins.Només sabeu atunyinar als nostres nens i avis.El vostre ADN violència,odi,sang i mort sou la vergonya de l'ésser humà.Fora franquistes de Catalunya.Ppsoecs sou els fills de l'assassí Franco.Colonos marxeu de Catalunya no us volem desgraciats miserables.Fora de Catalunya inadaptats.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//