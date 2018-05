Així explica la núvia com el jutge va obligar-la a treure's la xapa dels presos per casar-se

Avui celebrem que dos amics a qui estimo molt es casen! Per desgràcia el jutge de Badalona que els ha casat ha obligat la núvia a treure’s la xapa demanant la #LlibertatPresos . Tot mentre una foto del rei espanyol presidia la sala #AlertaUltra

El feixisme d'un jutge del registre civil de Badalona, violant drets fonamentals d'una núvia, en obligar-la a treure's un distintiu de Llibertat Presos Polítics i amenaçant-la de no casar-la, és propi d'un Estat feixista. Però el més al·lucinant és que la núvia li hagi fet cas.

Finalment, però, la Nora es va treure la jaqueta. "M' hauria agradat aixecar-me i marxar", però la boda era un tràmit per la cobertura dels meus fills i és molt feixuc, explica, tot lamentant que va veure atacada la seva llibertat d'expressió i d'idelogia.

"Si hagués sigut un missatge del PP o de VOX també li ho hauria demanat", va dir-li el jutge, tot insistint. En un últim intent, la núvia va preguntar-li, tot de forma enraonada segons explica, que si el problema era seu i li va dir que "el Borbó també estava penjat" i no haviem dit res.

"Quan vam seure, el jutge ens va dir que el registre era un organisme públic al servei de tothom i que havia de ser neutral", i a continuació, "em va demanar que em tregués la xapa". La Nora, sorpresa, li va rebatre que a ella també li havia de donar un servei i que allò era part de la seva vestimenta i no del registre, però el jutge, li va respondre "que l'organisme no podia estar polititzat".

