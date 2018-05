[Vídeo] Eivissa s'enfada amb Netflix

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 13:00 h

La plataforma estrena una pel·lícula polèmica sobre l'illa

Redacció | Podria haver estat la millor campanya gratuïta de publicitat per a Eivissa gràcies a Netflix però s'ha convertit en una batalla campal entre la plataforma de sèries i pel·lícules i la famosa illa.

Etiquetes Balears, Catalunya, Eivissa, Netflix, pel·lícula, polèmica

El departament de Turisme del Consell Insular d'Eivissa ha expressat la seva indignació davant l'emissió de la pel·lícula que s'estrenarà el pròxim 25 de maig.

La pel·lícula no ha agradat gens pels seus tòpics de borratxera i festa sense fi a l'illa balear. La nova pel·lícula de Netflix, sota el títol Ibiza, explica la història d'una noia soltera de 30 anys que viatja amb les seves dues millors amigues a Barcelona i també a l'illa.

Les amigues viuen una aventura plena d'alcohol, festa, discoteques i nits esbojarrades, tot i que també hi ha un petit foradet per la típica història d'amor. És però el tòpic de descontrol que no agradat gens a les institucions locals.