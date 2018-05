Un cotxe unionista que arrencava llaços atropella un independentista

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 15:30 h

Els fets haurien passat a Vilassar de Mar

Gerard Sesé @gerardsese | Després del fracàs estrepitós de la concentració d'ahir a la nit convocada per unionistes per a dur a terme una gran retirada de llaços grocs a Barcelona, el grupuscle de gent que finalment es va reunir va decidir anar al Maresme a dur a terme la croada. Un cop allà, a Vilassar de Mar, haurien atropellat una persona.

Així ho explica el setmanari ElTemps.cat , cap a la 1 de la matinada de dilluns a dimarts, un grup indeterminat de persones arrencava llacets grocs i altres simbologies republicanes i en solidaritat amb els presos polítics. Alguns veïns els van increpar pel que feien. És llavors que, segons el mitjà citat, un cotxe aparcat al carrer Sant Joan de la localitat que esperava els suposats membres del GDR per marxar va cometre una temeritat greu.

Quan el vehicle es posava en marxa, alguns veïns seguien descrivint l'actitud d'aquest grupuscle amb crits de "feixistes!". En aquell moment ell vehicle es va abraonar contra els qui l'increpaven. Una dona i un jove es van apartar, però un dels vilassarencs no ho va fer, creient que el cotxe pararia o s'apartaria. No va ser així, ans al contrari: la conductora va accelerar i li va provocar una lesió al cinquè dit de la mà esquerra, tal com queda palès en un justificant mèdic al qual ElTemps.cat ha tingut accés. La persona agredida té intenció d'emprendre accions legals pels fets narrats.