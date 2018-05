La Fiscalia Anticorrupció mostra clemència amb els caps de la trama Gürtel

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 16:00 h

Passen de demanar 22 anys a 7 i tres mesos per a Francisco Correa

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| La Fiscalia Anticorrupció ha rebaixat la petició de condemna a presó a l'exsecretari general del PP valencià, Ricardo Costa, així com als considerats caps de la trama 'Gürtel' en el judici pel presumpte finançament irregular de les campanyes electorals dels populars valencians a les autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008. Segons l'escrit de conclusions presentat aquest dimarts al jutjat central penal de l'Audiència Nacional, en el cas de Costa la fiscalia passa dels 7 anys i 9 mesos inicials a quatre anys i nou mesos. Així mateix, Anticorrupció també sol·licita penes inferiors a les inicialment demanades per als considerats caps de les empreses de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez. En el cas de Correa, la fiscalia demana ara 7 anys i tres mesos, quan abans en sol·licitava 22. Per a Álvaro Pérez, la petició és de 15 anys i mig (abans 27 anys) i per a Pablo Crespo, 13 anys (abans 22).

En el cas de l'exvicepresident valencià, Vicent Rambla, i per a l'exvicesecretari general, David Serra, Anticorrupció els rebaixa mig any, passant ara a demanar 6 anys i tres mesos a Rambla i set anys i mig a Serra. El passat 15 de gener, l'Audiència Nacional va iniciar el judici on han comparegut 20 acusats.



Part de la cúpula del partit que dirigia en aquella època Francisco Camps i els empresaris investigats per aportacions fraudulentes s'han assegut a la banqueta i han confirmat en major o menor mesura els indicis delictius. La compareixença de l'exsecretari general del PP valencià, Ricardo Costa, ha estat un dels punts àlgids d'aquest calendari de declaracions. Costa va reconèixer al jutge que el PP va finançar amb diners negres els actes a través d'aportacions d'alguns empresaris que tenien adjudicacions amb la Generalitat Valenciana. L'exnumero 2 del partit va assenyalar Camps, en aquell moment president de la Generalitat Valenciana, com la persona que prenia les decisions, i va demanar perdó per aquelles actuacions. La declaració de Costa va propiciar que la Fiscalia anunciés que revisarà el paper de Camps un cop finalitzi el procés, malgrat que el delicte electoral hauria prescrit en el seu cas.



L'excap de la Gürtel Francisco Correa, va remetre una carta al jutjat indicant a l'entitat bancària l'import en què es quantificava la indemnització per la defraudació tributària comesa per la societat Orange Market SL. Aquestes circumstàncies han determinat que Anticorrupció apreciés circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal a la conclusió i atenuants de reparació del dany i confessió. Nou dels empresaris acusats han admès prèviament al jutge la seva participació en el finançament irregular del PP valencià a canvi d'atenuar les seves condemnes. Es tracta dels empresaris Antonio i Alejandro Ponsa, de l'empresa Piaf, Enrique Gimeno (FACSA), Gabriel Batalla (Lubasa), Rafael Martínez i Tomás Martínez (Pavimentos Suroeste i CHN Obras), José Francisco Bevià, Enrique Ortíz i Vicente Cotino (Sedesa). Tots estan acusats de falsedat documental. La Fiscalia aprecia atenuant analògica de confessió i manté la petició de menys de dos anys de presó substituïbles per una multa.



Respecte dels altres acusats que van reconèixer en part els fets dels que eren acusats, ja durant el judici oral, Ricardo Costa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, la Fiscalia no aprecia la concurrència de circumstàncies atenuants de la seva responsabilitat penal, sense perjudici d'individualitzar la pena en cada cas, sempre dins el mateix grau en què venia sol·licitada la pena en les conclusions provisionals.



Tercera peça separada del 'Gürtel' valencià



El judici pel finançament irregular es tracta de la tercera de les peces separades del 'Gürtel' valencià que arriba al jutjat. La primera va ser el conegut com 'cas dels vestits', jutjat al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, entre desembre del 2011 i gener del 2012. Un jurat popular va absoldre l'expresident Camps i l'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa, en no considerat provat que varen rebre regals a canvi de favors polítics. Entre el 2015 i el 2016, amb diversos ajornaments, el TSJ valencià va acollir el judici per l'anomenat 'cas Fitur', que jutjava les irregularitats en l'organització del pavelló de la Generalitat Valenciana en fira de turisme entre el 2005 i el 2009. La sentència va condemnar l'exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez, a 9 anys de presó, 13 anys per a Francisco Correa i Pablo Crespo així com 12 anys per a Álvaro Pérez, entre altres. El TSJ va absoldre l'altra exconsellera investigada, Angélica Such, mentre que Milagrosa Martínez va poder evitar l'ingrés en presó amb el pagament d'una fiança de 15.000 euros.