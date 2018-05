El discurs de Juan Carlos Girauta és tan passat de voltes que fins i tot indigna als de Tabarnia

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 17:05 h

Assegura que Karl Marx és responsable de 100 milions de morts

Gerard Sesé @gerardsese | Que a un polític li estirin de les orelles per algun comentari fora de lloc a Twitter és normal. El que és inèdit és que sigui la mateixa parròquia qui critiqui el seu líder per fer un discurs tan passat de voltes que es converteix en indefensable. És el cas del polític d'extrema dreta, Carles Girauta, de Ciudadanos, que fins i tot ha indignat als tabernians.

S'ha de dir quelcom molt gros per a exaltar als tabernians. I això mateix és el que ha aconseguit Juan Carlos Girauta. Fa uns dies, concretament el 5 de maig, es produïa l'efemèride del naixement del filòsof Karl Marx. El polític de Ciudadanos no va poder reprimir-se i va voler retre el seu particular homenatge al pare del comunisme amb la següent reflexió: "Pudiendo no haber nacido, Karl Marx lo hizo hace doscientos años y cien millones de muertos".

No analitzarem la demagògia i banalització que fa Girauta amb aquest tuit sinó les reaccions que va tenir a la xarxa. L'afirmació pixa tan fora de test que fins i tot va indagar als seus seguidors més acèrrims com són els autoanomenats tabarnians.





Un d'ells li clavava tal plantofada que encara sona: "Girauta, este nivel tan bajo no es propio de ti. Ni Marx es responsable de los muertos de Sendero Luminoso ni Jesucristo de los de la Inquisición. No degrademos más la política por favor. No te conviertas en aquello que te hace luchar".

