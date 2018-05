[Vídeo] Denuncien una agressió a un càrrec del PDeCat per portar un llaç groc

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 16:30 h

El partit respon dient que "no podem permetre cap mena de violència"

Redacció| El PDeCAT de Viladecans ha denunciat, via Twitter, que el seu Secretari d’ Organització, Gabriel Navarro, "ha estat agredit pel simple fet de portar un llaç groc".



El partit ha respost als fets dient que "no podem permetre cap mena de violència" i mostrant el seu suport a Navarro.



En la publicació a la xarxa social, l'agrupació local del partit ha adjuntat un vídeo en que es veu un senyor gran al carrer que li retreu a Navarro (que grava les imatges) que els independentistes "estan fent una guerra"; increpant-lo -segons el que diu el PDeCAT- per dur un símbol en defensa de la llibertat dels presos polítics.Navarro li demana calma i li diu que "per portar un llaç no es pot posar així"; a la qual cosa l'home respon insultant-lo al crit de "fill de puta", "guarro" o "maricón". Quan Navarro li retreu que així "es retrata a si mateix", l'home s'apropa enfurismat i li etziba un cop.