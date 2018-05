[Vídeo] Alemanys surten en defensa dels catalans: ''És una antiga tradició franquista, la forma en que us tracten''

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 17:30 h

El CDR de Berlín qüestiona els ciutadans sobre la situació a Catalunya

Redacció| "Què opinen els Berlinesos de la situació a Catalunya i els fets de l'1-O?". Aquesta és la pregunta que s'ha fet el CDR de Berlín i que ha volgut que contestessin els ciutadans de la capital alemanya en un acte el passat 1 de maig.

"És una antiga tradició franquista, la forma en que us tracten", diu un dels entrevistats. Una declaració amb la qual coincideix una altra dona preguntada al carrer, en veure imatges de la brutalitat de la policia espanyola en la jornada de l'1 d'octubre, la qual diu li recorda "les pitjors parts de la història espanyola".La mateixa entrevistada assenyala, a més, que això "no va quedar aquí"; en referència a "l'empresonament de la gent per les seves idees polítiques". "És impossible que això sigui tolerable a la UE", diu, apuntant directament la presidenta alemanya, Angela Merkel. També defensa el "dret a decidir dels catalans" i critica que Mariano Rajoy hagi atacat "competències autonòmiques" per concloure que entén que "la gent a Catalunya digui que l'única solució és ser independents". " Cal tenir solidaritat perquè sinó és un atac a nosaltres mateixos", sentencia.En aquest sentit, el mateix entrevistat que parla de "tradició franquista" a Espanya no es mostra sorprès per la "insolidaritat" de la Unió Europea envers els catalans "perquè la UE és dels bancs, dels polítics; però no dels pobles ni dels moviments minoritaris".