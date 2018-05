[Vídeo] El president del Senat prohibeix a una senadora d'ERC prometre el càrrec en català

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 18:00 h

Mirella Cortès, amb tot, no abaixa el cap davant Pío García-Escudero

Redacció| Polèmica presa de possessió de la senadora d'ERC Mirella Cortès, que ha promès el càrrec al Senat per "imperatiu legal", afirmant que treballarà per "la llibertat dels presos polítics i pel retorn d'exiliats i fins a la consolidació de la República Catalana". Fins a quatre cops ha repetit aquesta frase en català, desafiant el president de la cambra alta, Pío García-Escudero, que li ho ha prohibit i l'ha obligat a repetir-ho en castellà.

A la bancada popular, l'acció de Cortés ha despertat crits de "vergonya". Tant Cortés com l'altre diputat d'ERC designat pel Parlament, Bernat Picornell, han pres possessió del càrrec amb samarretes grogues amb lemes demanat l'alliberament dels presos polítics.



Els senadors designats per part del PDeCAT, Marta Pascal i Josep Lluís Cleries, i també José Montilla (PSC) han pres possessió de l'escó a través d'un document notarial. Per part de Catalunya En Comú Podem, ha pres possessió Sara Vilà que -en castellà i català- ha promès el càrrec i ha dit que treballarà pels drets humans.