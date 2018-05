Arrimadas radicalitza encara més el seu discurs: carrega contra UGT i CCOO per donar suport als 9 professors

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 18:30 h

Segueix l'estratègia de Ciudadanos de crear un Ulster a Catalunya

Redacció | El discurs de Ciudadanos que atiar l'odi segueix creixent de manera preocupant. De fet, l'escalada dialèctica de la formació d'extrema dreta liderada per Albert Rivera cada cop té menys preocupació a l'hora d'endurir al discurs davant dels vots que això li dona a Espanya, tal com ha anunciat avui el CIS, que explica que Ciudadanos ja estaria per davant del PSOE.

Tras manifestarse con partidos separatistas que han hecho huir empresas, han roto la convivencia en Cataluña y que piden impunidad para políticos, CCOO y UGT apoyan a investigados de la justicia que podrían haber señalado a niños por ser hijos de guardias civiles. Suma y sigue pic.twitter.com/6t1WztI0JM — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 8 de maig de 2018

Inés Arrimadas ha volgut seguir les petjades del seu líder, Albert Rivera, emulant aquell famós tuit que va fer el de la Garriga on difonia un article de El Mundo que assenyalava els 9 professors de l'Institut de Sant Andreu de la Barca publicant-ne detalls de la seva vida privada. Ara, la gaditana també ha carregat contra els dos principals sindicats espanyols, UGT i CCOO, per haver donat suport als professors. I ho feia amb un tuit on, curiosament, també enllaçava una notícia del mateix diari, El Mundo: "Tras manifestarse con partidos separatistas que han hecho huir empresas, han roto la convivencia en Cataluña y que piden impunidad para políticos, CCOO y UGT apoyan a investigados de la justicia que podrían haber señalado a niños por ser hijos de guardias civiles. Suma y sigue".