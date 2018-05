Un article a Forbes desemmascara la hipocresia d'Espanya sobre els seus conflictes territorials

Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 05:00 h

L'articulista, amb to de broma, proposa que Espanya es quedi amb Gibraltar i el Regne Unit amb Catalunya

Gerard Sesé @gerardsese | Encertadíssim i necessari article a la prestigiosa revista Forbes que desemmascara sense embuts la hipocresia d'Espanya sobre els seus conflictes territorials. Parla de Gibraltar, dels territoris espanyols al Marroc i de Catalunya. El seu autor, Francis Tapon, és reporter expert en Àfrica i l'Europa de l'Est, avisa al seu Twitter que millor que els espanyols no es llegeixin el seu article.

Francis Tapon explica que la primera vegada que va ser a Espanya estava a l'Àfrica. Amb aquesta introducció explica als lectors que Espanya manté territoris al continent africà com Ceuta i Melilla i altres illes desèrtiques (no cita les Illes Canàries). Explica que la diplomàcia del Marroc ha demanat reiteradament el retorn d'aquests territoris i explica la negativa espanyola en fer-ho.

És llavors quan defineix la política territorial d'Espanya com "hipòcrita" quan posa el cas de Gibraltar. L'articulista posa de manifest les contradiccions que afloren quan es comparen els dos casos: per una banda reclama Gibraltar al Regne Unit i per l'altra nega cedir els territoris africans al Marroc.

Fins i tot explica una trobada amb una parella d'espanyols amb els qui va deixar desorientats en fer-los veure les seves contradiccions.

És per això que proposa una resolució lògica: "La solució és evident. El que es necessita és un tractat internacional pel qual Espanya dóna a Marroc els cinc diminuts territoris africans i el Regne Unit lliura a Gibraltar a Espanya simultàniament. Això ha de satisfer a Espanya i al Marroc".

Però llavors es pregunta: "Per aconseguir aquest tracte com es podria beneficiar el Regne Unit?" i amb una maliciosa broma que no agradarà gens als espanyols afirma: "Això és fàcil. Doneu-los Catalunya!".

Al seu perfil de Twitter, l'autor avisa: "si ets espanyol, millor no llegeixis l'article".

