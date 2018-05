La justícia espanyola afirma que tots els que xiulen l'himne espanyol són ''despreciables i extremament vils''

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 20:05 h

Així descrriu la RAE el terme usat per la resolució contra Santiago Espot

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Ara fa uns dies us explicàvem que Santiago Espot havia quedat absolt dels càrrecs que se li imputaven amb una multa de 7.200€ per haver liderat la monumental xiulada a l'himne espanyol a la Copa del Rei de futbol del 2015 a Camp Nou. També fèiem referència que a la resolució, sense manies, la justícia espanyola renyava i esbroncava el català per haver dut a terme el que acaba reconeixent com un acte de llibertat d'expressió.

Però el més greu de tot plegat, tal com publica el mateix Santiago Espot al seu perfil de Twitter, és que la justícia espanyola insulta a tots aquells que van xiular l'himne en aquella ocasió i, per tant, per extensió, a tots aquells que alguna vegada ho han fet. Els acusa "d'incívics i mal educats". Però encara segueix i defineix l'acció com a "profundament reprovable" i que mereix ser descrita com "abyecto".

Santiago Espot ha volgut buscar el mot a la Real Académia Española i, significa: "Despreciable, vil en extremo". No només ha ha estat una injusticia tot el procés per uns actes no punibles sinó que la resolució és de vergonya aliena.

Fragment impagable de la meva absolució. Tots els independentistes que han xiulat a Borbó o himne espanyol son "abyectos" segons la magistratura espanyola. Definició (RAE) "abyecto": "Despreciable, vil en extremo". pic.twitter.com/drdi5f55vQ — Santiago Espot (@santiagoespot) 7 de maig de 2018

Notícies relacionades