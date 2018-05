Un estudi assegura que l'opinió pública de les primeres potències mundials ''qüestionarà'' l'Estat pel conflicte amb Catalunya

Última actualització Dimarts, 8 de maig de 2018 20:30 h

És d'un dels think tank espanyols més influents, el Real Institut Elcano

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció| El conflicte entre Catalunya i Espanya ha malmès la imatge de l'Estat entre els països del G-8 -les economies més potents del món- i els de l’Amèrica Llatina. Segons apunta un dels think tank espanyols més influents, el Real Institut Elcano, aquesta pot veure's molt afectada aquest 2018; cosa que no hauria passat durant la crisi econòmica. Tampoc haurien influït sobre la percepció d'Espanya per part d'aquests estats els nombrosos casos de corrupció del partit que governa el país.

Tot i que, segons l'informe 'Espanya al món 2018', encara seria precipitat avaluar l’impacte del que ha significat l'octubre català per a l'opinió pública exterior; creuen que "al llarg de l’any guanyarà força en àmbits minoritaris però rellevants de l’opinió pública internacional el qüestionament de la qualitat democràtica espanyola o la necessitat de mediar en el conflicte".



A més, diu el Real Institut Elcano, que l’aplicació del 155 també té a veure amb les previsions de la baixada de reputació d'Espanya, tenint en compte la negativa del PNB (fins ara) a aprovar els pressupostos generals de l'Estat sota l'article de la Constitució espanyola aplicat a Catalunya. També hi ha paraules en aquest text pel rei espanyol, Felip VI, que no va intervenir a l’Assemblea General de les Nacions Unides perquè "ho desaconsellava la crisi de Catalunya".

D'altra banda, els exiliats catalans han jugat el seu paper en el sentit -diu l'informe- que el mal ús de les euroordres del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per perseguir-los pot haver afectat les relacions d’Espanya amb països com Bèlgica o Alemanya.