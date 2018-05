Portades: El Mundo assenyala ara que Mas va utilitzar diners públics pel 9N

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

9 de maig de 2018, 09.40 h





El 9-N va ser una vergonyosa baixada de pantalons, que no va servir més que per a envalentonar el feixisme PPePPeru.



Mas havia promès un referèndum, i alló va ser una burda PARÒDIA de referendum sense absolutament cap de les repercussions que ha de tenir una consulta vinculant.



Recordo que, quan vaig anar a votar a l'institut Ramon Muntaner (Figueres) hi anava pensant que si més no obtindria dos beneficis:





.- ajudar a demostrar que els catalans estàvem fermament decidits a votar