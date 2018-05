Un ministre de Tabarnia assegura que ''és un cas a estudiar''

Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 10:00 h

Redacció | "Tabarnia és un cas a estudiar". Així ho creu el ministre de censura de Tabarnia, Jaume Vives.

En una entrevista a El Español, Vives ha exposat que fa anys que treballa en el món del periodisme com ha responsable de comunicació d'algunes empreses i ha assegurat que "he vist el que s'ha de patir per créixer a les xarxes, posant-hi diners i moltes hores. Però amb el balcó i amb Tabarnia la cosa ha crescut sense fer res".

Vives es va fer famós perquè va "combatre" el nacionalisme català des del balcó de casa seva, posant música per silenciar les cassolades independentistes. Al costat d'altres, va crear Tabarnia, un moviment surrealista, tal com el descriu ell.

De fet, recentment ha publicat un llibre, Tabarnia, la pesadilla de los indepes (Libros Libres), amb el que també pretén fer front a l'independentisme amb "humor".



"Parlen de nosaltres a tot el món"

Segons ha exposat Vives, "milers i milers de persones" s'han interessat per Tabarnia. "Parlen de nosaltres a tot el món. No hi ha hagut una estratègica de comunicació ni res semblant. Va explotar entre la gent del poble, del carrer i després se'n va anar als mitjans". "Al contrari del nacionalisme, que és una cosa artificial, que no era una realitat social, i a força de repetir que sí que ho és, s'hi ha anat convertint". "A base de diners", assegura. "Va ser creat de dalt a baix. Tabarnia va de baix a dalt".

El ministre de censura ha exposat que el futur de Tabarnia és "intentar aguantar el ritme del nacionalisme", que segons és "molt fotut". "Volem ser la pedra dins la sabata per als líders nacionalistes". "No volem carregar-nos la pau de la societat ni aixecar fronteres. Som un element de resposta. Anirem contestant segons vagin fent coses. És esgotador, això sí", ha revelat.

