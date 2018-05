L'argument de LLarena contra l'independentisme s'ensorra a Europa

Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 10:30 h

Bèlgica tampoc veu clara la malversació

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El jutge Pablo Llarena no aconsegueix convèncer els tribunals europeus perquè extradeixin els polítics a l'exili. Després de saber-se que no ha pogut aclarir a Alemanya el possible delicte de malversació, ara és la Fiscalia de Bèlgica qui no les té totes amb l'ordre europea d'extradició i li envia un escrit on qüestiona les acusacions contra Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig i li demana aclariments pel que fa al delicte de malversació.

La Fiscalia belga ha descartat la desobediència. "Puc informar-lo de manera immediata que no es pot extradir per desobediència" perquè a Bèlgica no existeix el delicte, ressalta l'escrit que recull El Mundo. I tampoc per corrupció, com ja va assenyalar la fiscalia al novembre.

Per tant, segons l'organisme públic, només es podria extradir Puig, Serret i Comín per malversació i caldrà veure si en el cas del diputat d'ERC s'accepta la rebel·lió.

Per això, la fiscalia ha demanat aclariments a Llarena. Li pregunta si Espanya demana l'extradició per la descripció dels fets que fa la interlocutòria de processament o pels delictes que s'especifiquen. L'escrit ressalta que la prima euroordre incorporava menys fets delictius però més delictes, cinc en total. En les noves hi ha més matèria incriminatòria però només dos delictes.

D'altra banda, en un acte a la Universitat d'Anvers aquest dimarts, l'advocat belga Paul Bekaert s'ha mostrat convençut que el jutge rebutjarà l'extradició. En l'acte també va anar Serret, que creu que si es rebutgen les euroordres, el diàleg amb Madrid haurà de ser possible, segons Rac1.

Notícies relacionades