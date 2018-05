Juncker només es reunirà amb el nou president de la Generalitat ''en funció del que vulgui parlar''

Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 11:30 h

El representant de la Comissió Europea a Barcelona convida els catalans a votar a les europees del 2019 perquè "és molt important que la veu d'aquesta part d'Europa es faci sentir" a Brussel·les

Redacció | El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, es reunirà amb el nou president o presidenta de la Generalitat de Catalunya "si hi ha una petició" i "en funció del que vulgui parlar". Així ho ha assegurat en una entrevista amb l'ACN el representant de la Comissió a Barcelona, Ferran Tarradellas, que ha recordat que el luxemburguès "es troba amb moltíssima gent" i ha tret ferro al fet que cap president, ni Carles Puigdemont ni Artur Mas, s'hagi reunit amb el màxim càrrec de la CE des que va accedir al càrrec, fa quatre anys.

"No veig cap cosa inusual en aquest àmbit respecte a d'altres períodes de temps", ha dit Tarradellas. L'últim president de la Generalitat que va entrevistar-se amb el president de la Comissió Europea va ser Mas, que el març del 2011, fa 7 anys, es va entrevistar amb José Manuel Durao Barroso. Amb motiu del Dia d'Europa, que se celebra aquest 9 de maig, Tarradellas ha fet una crida als catalans a votar a les europees del 2019 perquè "és molt important que la veu d'aquesta part d'Europa es faci sentir al Parlament Europeu i això només s'aconseguirà si van a votar".



Tot i l'onada d'euro-escepticisme que recorre la Unió Europea arran del 'Brexit', la deriva populista i xenòfoba en països com Polònia o Hongria o la crisi dels refugiats, el representant de la Comissió Europea a Barcelona considera que el projecte de la Unió Europea encara té motius per a l'optimisme. "En té moltíssims, i si ho agafes des d'una perspectiva històrica, estem gaudint del període de pau més llarg que ha tingut el continent europeu des del segle III després de Crist", defensa.

Segons Tarradellas, "això cal recordar-ho una vegada i una altra" perquè "la pau en sí mateixa és el bé absolut sense el qual no pot haver-n'hi cap altre: ni creixement econòmic, ni drets humans, ni solidaritat". El director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona destaca que després "de la pitjor crisi des de l'any 29", la UE "està tornant a un creixement que s'ha mantingut durant cinc anys consecutius", és "robust" i té "la segona moneda a nivell global". La UE és, per Tarradellas, "el lloc del món on el respecte als valors fonamentals, el principi de solidaritat i la cooperació comuna es respecta més". "Potser no ens n'adonem, però quan viatgem fora de la UE tothom ens diu que voldria ser com nosaltres", destaca.



La UE s'ha d'implicar?

Tarradellas no creu que la crisi a Catalunya, amb l'empresonament de líders polítics sigui una qüestió on la Unió Europea s'ha d'implicar. De fet, considera que el posicionament que ha mantingut fins ara la CE, assegurant que el cas català és un "afer intern" d'Espanya, és l'apropiat i "consistent amb els tractats". "Que hi hagi gent que s'hagi decebut o no, no ho sé, però el que hauria decebut és que no s'hagués fet això, perquè aniríem en contra dels tractats europeus. La CE ha de ser respectuosa i donar l'opinió en allò que té competències", insisteix.

Per Tarradellas, ni Polònia ni Hongria –on la Comissió Europea ha enviat tocs d'atenció per vulneracions de l'estat de dret o manca de separació de poders- tenen res a veure amb el que passa a Catalunya. "És diferent", diu el director de la Representació de la CE a Barcelona. Tot i que la Comissió es manté al marge de la polèmica pel procés independentista i rebutja, també, valorar qüestions que se'n deriven com la confiscació de samarretes grogues o els judicis a polítics, Tarradellas diu que sí que hi ha "molts decisions" que es prenen a Brussel·les que afecten "la vida quotidiana" dels catalans.

"La política mediambiental, econòmica, de transports, de lluita contra el terrorisme, d'Erasmus, de refugiats, de protecció de fronteres exteriors...totes aquestes coses es decideixen a dia d'avui des d'Estrasburg, al Parlament Europeu. I tots els ciutadans de Catalunya tenen un interès molt gran en escollir els representants que defensin millor els seus interessos", afirma.

Transparència i independència a la CE

Tarradellas rebutja que la Comissió Europea hagi promogut un "cop d'estat" en l'elecció del seu nou secretari general, l'alemany Martin Selmayr, tot i les acusacions, en aquesta mateixa línia, que arriben des del Parlament Europeu, fins i tot de destacats eurodiputats de la CDU alemanya. "L'elecció es va fer segons les normes", insisteix Tarradellas, que descriu el procés com "transparent, obert i conegut".

El català també defensa la nova cap de gabinet de Juncker, Clara Martínez Alberola, que va ascendir al càrrec amb el nomenament de Selmayr com a secretari general. "La Comissió Europea defensa l'interès general de la Unió Europea i tots els que hi treballem defensem l'interès general independentment d'on haguem nascut. Això també val per la cap de gabinet del president Juncker", remarca.

Diàlegs amb els ciutadans

El president Juncker ha promès que, abans d'acabar el seu mandat, l'any vinent, s'hauran fet 500 diàlegs ciutadans arreu de la Unió Europea amb representants de la Comissió Europea. D'aquests diàlegs amb comissaris, però, cap s'ha fet a Catalunya, tot i que els comissaris han anat a Madrid, Bilbao, València, Sevilla, Màlaga o Santiago de Compostela. "Si algú ha dialogat amb els ciutadans de Catalunya som nosaltres", defensa Tarradellas, que ell sí, directament, ha organitzat aquest tipus de diàlegs arreu del país, però mai amb la possibilitat de fer-ho acompanyat d'un dels 28 comissaris europeus.

La CE ha volgut evitar als comissaris preguntes compromeses sobre el procés independentista? "No, no crec que aquesta sigui la raó", reitera Tarradellas, que tot i així admet que "és cert que hi ha hagut menys comissaris que han vingut" a Barcelona "darrerament". "És una cosa que no excloem, els diàlegs els estem fent per tot el territori europeu, no veig perquè no s'han de fer a Barcelona", insisteix.

La porta també està oberta a nivell de govern català – quan n'hi hagi. "La Generalitat té una representació a Barcelona que pot tenir relacions directes amb el govern i jo, com a representant de la CE, m'he trobat amb molts consellers amb molta freqüència i la meva porta estava oberta per qualsevol cosa que volguessin fer arribar a Brussel·les", diu Tarradellas.

També per concertar una cita amb Juncker pel proper president de la Generalitat? "Com en qualsevol relació bilateral, s'ha de veure de quins temes es vol parlar, el president Juncker es troba amb molta gent. Si hi ha una petició del nou president o presidenta de la Generalitat, quan s'esculli, per trobar-se amb Juncker, evidentment s'avaluarà en funció del que vulgui parlar", conclou.

