El complex de Madrid per no tenir platja regala una de les notícies més còmiques

Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 11:00 h

Celebren que un pantà tindrà bandera blava mentre la Barceloneta l'ha perdut

Redacció | Si tens un mapa de la península Ibèrica a prop, o busques el concepte a un cercador d'internet, veuràs que, efectivament, com tota península, al mig del territori no hi ha mar.

Que no hi hagi mar, però, no és un impediment perquè la capital de l'Estat tingui platja. Tot i ser un pantà, el de San Juan, l'anomenada "playa de Virgen de la Nueva" ha rebut la qualificació de bandera blava.

Aquest reconeixement ha coincidit amb el fet que altres platges, com la de la Barceloneta, l'hagin perdut. Un fet que pot resultar anecdòtic però que per a la premsa de l'Estat és tot un esdeveniment. 'Madrid consigue su primera bandera azul a mejor playa y la Barceloneta la pierde' , titula el diari ABC.

Com diria Rajoy, "un vaso es un vaso y un plato es un plato". Doncs bé, una platja és una platja i un pantà és un pantà.