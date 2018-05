Vox ja té un nou objectiu: querellar-se i demanar presó per Torrent per tramitar la Llei de Presidència

El text, presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els acusa de prevaricació i desobediència, per haver admès la votació tot i els advertiments del Tribunal Constitucional. A més, el partit demana la detenció i empresonament preventiu "urgent" i sense fiança per a Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Alba Vergés.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal