[Vídeo] Vox va celebrar amb policies nacionals que tombessin el recurs de Forn i Sànchez

Redacció | El secretari general de Vox i advocat en la causa contra l'independentisme, Javier Ortega Smith, va celebrar amb un brindis la decisió del tribunal d'apel·lacions de mantenir a la presó a Joaquim Forn i Jordi Sànchez després del recurs presentat per les defenses dels presos polítics el passat mes de març. En el vídeo, difós per eldiario.es, apareix Smith junt amb membres de la Policia Nacional en un restaurant d'Euskadi, després d'una marxa per l'equiparació salarial entre els diferents cossos policials de l'Estat.

Va passar el 22 de març, un dia abans que empresonessin Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva.



En el vídeo, el número dos de VOX brinda amb membres de la Policia Nacional per la decisió del tribunal d'apel·lacions de descartar el recurs de llibertat presentat per les defenses de Forn i Sànchez. Tanmateix, celebra que els jutges hagin donat suport al criteri de Vox malgrat que la Fiscalia havia demanat l'excarcelació de Forn després de renunciar a l'escó.



"El més important és que el contingut de la interlocutòria judicial ens dóna molta força per a demà, quan estan citats tots els colpistes i farem tot el possible perquè entrin a presó", diu Ortega Smith, en referència a les declaracions dels líders independentistes al Suprem, segons publica eldiario.es.



El responsable de Vox havia viatjat a Euskadi per participar en la manifestació del col·lectiu Jusapol per l'equiparació salarial de policies i guàrdies civils amb l'Ertzaintza i els Mossos d'Esquadra, i on també va participar Ciutadans.



Atribueix uns versos falsos a un poeta

"Estem aquí, a terres basques, amb un grupet d'espanyols valents disposats a defensar la pàtria", comença el discurs d'Ortega Smith, i continua: "Ho fem amb un brindis de don Diego Henrando de Acuña, poeta i capità dels Vells Terços de la Infanteria espanyola".



Però l'advocat de Vox s'equivoca i barreja a Hernando de Acuña amb un personatge de ficció que apareix en una obra de teatre de principis del S. XX, Diego de Acuña, que cita els mateixos versos que Ortega Smith atribueix a un inexistent Diego Henrandez de Acuña.





