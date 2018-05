Citen a declarar el redactor en cap del directe!cat per un article on mostra els vincles del president de l'UMC amb l'extrema dreta

Demà dijous a les 10.30h el redactor en cap del directe.cat, Joan Solé , compareixerà a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat per un article publicat el 17 d'abril on s'exposen els vincles amb l'extrema dreta del president de la Unió de Mossos per la Constitució.