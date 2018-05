Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 14:30 h

El delegat del govern espanyol assegura que s'han iniciat expedients i es depuraran les situacions que es confirmin

12 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha explicat que l'alta inspecció de l'Estat està analitzant "uns 134 casos que podrien afectar uns 500 professors" per possibles comportaments "inacceptables" als centres educatius catalans. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4, on ha assegurat que tots els casos "s'analitzaran i s'estudiaran" i segons el que es conclogui "poden portar a conseqüències administratives". Així, ha assegurat que el de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) és només un dels casos analitzats però que n'hi ha més arreu de Catalunya. Tot i això, ha assegurat que el 90% dels professors té un comportament adequat però ha alertat que no es deixaran passar aquells casos en que no hagi estat així.

Millo ha explicat que la reunió que aquest dimarts van mantenir els secretaris d'Estat de Seguretat i Educació amb els guàrdies civils pares d'alumnes de l'IES El Palau va ser "molt important" i que durant la mateixa se'ls va manifestar la "solidaritat i suport" del govern espanyol. "Són pares que des de l'1-O fins aquí van ser tractats de tal manera que podria suposar no tan sols un tracte poc correcte sinó que fins i tot en algun cas es podria estar davant d'un delicte d'odi", ha declarat.

El delegat espanyol no ha volgut "generalitzar" perquè ha reconegut que "seria injust" però ha volgut deixar clar que hi ha "casos molt concrets amb comportaments que són absolutament inacceptables". Ha afegit que seria mentida dir que això passa en el conjunt del sistema educatiu català però ha apuntat que "també és mentida negar l'existència de casos determinats en que el comportament és del tot inadmissible". Alguns d'aquests casos estan ara a la via judicial i per això ha fet una crida a deixar treballar a la justícia.

Ha apuntat però que independentment d'aquesta via, el govern espanyol n'està seguint una d'administrativa a través de la que ha demanat informes a directors, professors i a la inspecció d'ensenyament per analitzar "uns 134 casos que podrien afectar uns 500 professors". El delegat ha reconegut que es tracta d'un 0,5% del total del cos docent però ha apuntat també el fet que hi pugui haver "tolerància" en l'entorn d'aquests mestres, cosa que faria el problema "més gran en volum".

Ha assegurat que s'escoltaran totes les parts i si es comprova que en algun cas el que s'ha denunciat és cert s'haurà de "depurar" perquè no haurà exercit la seva tasca educativa "correctament". Ha apuntat que, malgrat finalitzi la vigència del 155, l'Estat manté la competència de l'alta inspecció i, per tant, farà el seguiment dels expedients iniciats.

Millo ha explicat també que no tots aquests casos són de famílies on els pares puguin ser policies sinó que n'hi ha de tot tipus. Ha afegit que s'ha donat algun cas en que professors "han demanat perdó a la família". "Confio en el sistema educatiu, en la immensa majoria dels professors i mestres però no puc donar l'esquena als nens i famílies que han patit situacions que no són tolerables", ha manifestat.

Notícies relacionades