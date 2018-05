La Guardia Civil torna a demostrar la seva incultra sobre els PPCC i s'inventa la ciutat de Menorca

La Guardia Civil ha tornat a evidenciar la seva incultura sobre la geografia dels Països Catalans. Aquest cop s'ha inventat la ciutat de Menorca. L'illa de l'arxipèlag Balear es diu Menorca però no és pas cap ciutat. Les principals poblacions de Menorca són Maó i Ciutadella de Menorca.

Malgrat això, la Guardia Civil ha explicat en un tuit que un agent seu es trobava a la "ciutat menorquina de Menorca". El text diu exactament: "El #Seprona vigila nuestro medio ambiente para que nadie lo altere. En ésta ocasión un motorista controla desde lo alto el entorno de la ciudad menorquina de #Menorca. Precioso paisaje que hace más agradable nuestro trabajo."

Pocs minuts després, com ja va passar amb Sant Esteve de les Roures, apareixia un nu perfil a Twtter, l'Ajuntament de Menorca, que va començar a interactuar amb els usuaris i amb la mateixa Guardia Civil.

Molt agraïts a la @guardiacivil que ens doni tant poder institucional com per haver-nos de bloquejar. No vos enfadeu, home! pic.twitter.com/9Z7c1Oke1K