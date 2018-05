[Vídeo] Perfecta sintonia entre Arcadi Espada i Andrea Levi per posar els socialistes al sac del ''nacionalisme''

Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 17:45 h

Retreuen que no estiguin disposats a tot per destruir l'escola catalana

Redacció| L'escenificació per part de Ciudadanos d'una ruptura amb el PP, en considerar la formació taronja que es necessita aplicar més mà dura a Catalunya, ha ocupat diversos titulars a la premsa d'avui. Però aquest presumpte distanciament entre partits sembla no haver arribat a tots els àmbits i així ho han demostrat el fundador de Ciudadanos, Arcadi Espada, i la dirigent del PP català, Andrea Levy.

Perfecta sintonia entre Arcadi Espada i Andrea Levi per incloure els socialistes al sac del ''nacionalisme'' pic.twitter.com/ZsiQrzEoVR — directevideos (@directevideos) 9 de maig de 2018

Ambdós han mostrat a 'El programa de Ana Rosa' de 'Telecinco' una perfecta sintonia quan es tracta de criminalitzar (ja no l'independentisme) tot allò català; en una part del programa dedicada a difamar sobre "adoctrinament" a l'escola catalana. En aquest sentit, ambdós s'han sentit també molt còmodes carregant contra el PSC per no mostrar-se tan disposat com ells a arremetre contra tot per destrossar el que s'ha convertit en una de les grans obsessions de l'unionisme.Levy ha explicat la seva proposta d'obrir una bústia de denúncies anònimes als mestres i a les escoles i ha lamentat que els socialistes catalans no estiguin d'acord amb la iniciativa. "El PSC és un partit nacionalista", ha etzibat, la qual cosa -fins i tot- la presentadora del programa ha rebatut. "Molt nacionalista no el veig si ha donat suport al 155", li ha retret Ana Rosa Quintana. Però Arcadi Espada ha sortit en defensa de Levy: "Té tota la raó la senyora Levy, sense cap dubte".