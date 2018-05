Rajoy va haver de firmar la llei de presidència gràcies al 155

Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 17:15 h

Ara, ell mateix també firma el recurs al TC

Gerard Sesé @gerardsese | El president del Gobierno no pateix un trastorn de bipolaritat, almenys no se'n coneix diagnòstic. Malgrat això, en poques hores de diferència ha firmat la Llei de Presidència aprovada pel Parlament, que permetria la investidura a distància de Carles Puigdemont, i tanmateix és el firmant del recurs al Tribunal Constitucional perquè la suspengui.

Aquesta situació s'ha produït perquè Mariano Rajoy, com a president d'Espanya, sota el 155 és el màxim responsable també de la gestió directa a Catalunya. Per tant, com a tal, està obligat a firmar les lleis que el Parlament català aprovi.

El cap dels populars ha firmat la llei i, un cop aprovada gràcies a ell, llavors el Gobierno ha pogut presentar el recurs al Tribunal Constitucional perquè la suspengui. Aquesta petició també porta la firma del mateix Rajoy.



Així s'ha decidit al Consell de ministres extraordinari d'avui. Un recurs que el TC podria admetre a tràmit avui mateix, el que suposaria la suspensió automàtica de la llei. "Cap candidat a la Presidència de la Generalitat pot ser investit si no està present al Parlament defensant a la seva seu el seu programa investidura", ha recalcat Méndez de Vigo.

