El Tribunal de Comptes troba deficiències i irregularitats a l'òrgan representant de la 'Marca España'

Posa en dubte la transparència de l'Alt Comissionat

Redacció| El Tribunal de Comptes ha posat en dubte la transparència de l'Alt Comissionat del govern espanyol per a la 'Marca Espanya', el màxim representant d'aquesta política d'Estat amb l'objectiu de "millorar la imatge del país a l'estranger i entre els mateixos espanyols". En un informe, el tribunal fiscalitzador ha revisat els primers anys de funcionament de l'organisme (2012-2016) i ha alertat que "no existeix suficient desenvolupament normatiu" per a les seves funcions i que té una "absència de pressupost propi" que impedeix tirar endavant les activitats per al compliment de la seva missió. El tribunal conclou que manquen indicadors "que permetin mesurar la seva consecució ni el seu impacte en l'evolució de la imatge d'Espanya".

La fiscalització que ha fet el tribunal abasta l'Alt Comissionat del govern espanyol per a la 'Marca España' i la seva oficina, i ha posat el focus en l'activitat econòmica-financera feta per ells amb especial atenció al compliment de la legalitat i al grau de compliment dels seus objectius per comprovar si s'ajusten als principis de bona gestió. Aquest organisme es va crear per part del govern espanyol a través d'un reial decret el 2012 amb la missió de proposar mesures orientades a millorar la imatge d'Espanya.

Entre els seus objectius també hi ha la planificació, impuls, coordinació i seguiment de l'acció exterior espanyola -tant pública com privada- en els àmbits econòmics, cultural, social, científic i tecnològic.



Deficiències i irregularitats



El Tribunal de Comptes adverteix que tant en la configuració de l'Alt Comissionat com també a les condicions de l'exercici de les seves funcions no existeix "suficient desenvolupament normatiu". L'informe destaca que ni l'Alt Comissionat ni la seva oficina compten amb normativa que reguli el seu funcionament, més enllà del reial decret de creació de l'entitat.



Pel que fa a la transparència, el tribunal ha detectat que no s'han publicat al Portal de Transparència cap de les informacions que exigeix la llei, a excepció només dels currículums dels alts càrrecs. A més, també destaca que algunes de les funcions atribuïdes a l'Alt Comissionat per a la Marca España ja eren "parcialment assumides" per altres òrgans del Ministeri d'Assumptes Exteriors i que, tot i la creació de l'alt comissionat, els òrgans del ministeri continuen funcionant. És a dir, alerta que hi ha duplicitat de funcions.



Sobre l'estratègia, apunta que es descriuen només objectius generals i que no hi ha "el necessari desglossament" en objectius sectorials i accions concretes i "mesurables". El tribunal ha avisat que "no s'estableixen indicadors que permetin mesurar la seva consecució ni el seu impacte en l'evolució de la imatge d'Espanya, a diferència del que succeeix amb altres iniciatives de promoció de la marca-país desenvolupades en països del nostre entorn o per altres organismes amb objectius concurrents".



A més, el tribunal apunta que la gran majoria de les línies d'actuació previstes per a 'Marca España' "no depenien de l'acció de l'Alt Comissionat, ni a la seva planificació ni en el seu impuls ni en la seva consecució" i ha denunciat que l'activitat de l'Oficina de l'Alt Comissionat s'ha centrat en el seguiment d'una sèrie d'índexs i taules classificatòries nacionals i internacionals que monitoritzen la imatge d'Espanya, "elaborats per diferents institucions que, en la major part dels casos, ja venien elaborant-los des d'abans de la creació de l'Alt Comissionat". El tribunal fiscalitzador també detalla que l'Alt Comissionat ha subscrit convenis de col·laboració amb entitats públiques, associacions, fundacions i empreses privades, incloent una empresa tèxtil del consell, de la qual d'administració és membre de l'Alt Comissionat.



Així mateix, en la mostra de convenis analitzada en la fiscalització s'ha observat que el seguiment i control de la documentació i de l'execució d'aquests convenis ha estat defectuós, impedint-se, en alguns casos, la comprovació de la realitat de les activitats. D'altra banda, el tribunal ha denunciat que l'Alt Comissionat ha celebrat pactes subscrits de manera verbal, sense formalització de document escrit, "la qual cosa no s'ajusta a les lleis administratives de procediment i transparència" i impedeix, segons apunta, la revisió i control posterior de l'acordat. Així mateix, l'informe recull que la signatura de l'Alt Comissionat d'un conveni amb una associació privada va permetre que la seva oficina pogués disposar de fons aportats per empreses privades que van ser destinats a despeses ordinàries del seu funcionament i al pagament de serveis prestats per tercers. En el seu informe, el Tribunal de Comptes ha recomanat desenvolupar el marc normatiu adequat per a l'exercici de les funcions de l'Alt Comissionat i l'activitat del projecte 'Marca España', tant en l'àmbit contractual i patrimonial com en l'operatiu (selecció de col·laboradors, ambaixadors 'Marca España') i dotar a les unitats encarregades de dur a terme el projecte 'Marca España' dels mitjans humans i materials necessaris perquè "es puguin complir ordenadament els seus objectius". Finalment, també aconsella adoptar, per part de l'Oficina de l'Alt Comissionat, les mesures necessàries per millorar el sistema de seguiment de l'execució i control dels acords i convenis subscrits.