Domenech frivolitza amb el 155 i Twitter se'l menja

Sorprèn amb una broma desafortunada sobre l'actualitat política

Gerard Sesé @gerardsese | L'humor és sa i indispensable, no hi ha dubte. Però des de la primera línia política s'ha d'anar amb compte a l'hora de jugar a la carta de la ironia i del sarcasme perquè no sempre pot sortir bé. I menys en l'actual context que viu Catalunya: sota la repressió del 155, la judicialització, l'empresonament i l'exili. Malgrat això, Xavier Domènech, líder dels comuns a Catalunya ha volgut fer una broma a Twitter i li ha sortit el tret per la culata.

Xavier Domènech, cap de llista de Catalunya en Comú i diputat al Parlament, ha volgut frivolitzar avui sobre la picabaralla entre Ciudadanos i el PP al Congreso sobre el 155 a Catalunya. De fet, Albert Rivera ha anunciat que trencava peres amb el PP perquè considerava tova la seva gestió amb Catalunya.

En canvi, Domènech, amb ironia (esperem) ha volgut fer la lectura inversa afirmant el següent: "C's ha visto la luz y ha retirado su apoyo a la intervención del autogobierno en Cataluña, ver para creer, jamás lo hubiera pensado".

Com no podia ser d'una altra manera, els usuaris han respost la provocació. Alguns entenent la publicació de manera literal i d'altres, usant també la ironia per retreure al polític la seva frivolitat.





C’s ha visto la luz y ha retirado su apoyo a la intervención del autogobierno en Cataluña, ver para creer, jamás lo hubiera pensado https://t.co/ycEEkY2gDt — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 9 de maig de 2018

Pero... ¿esa retirada de apoyo es porque todavía no se ha fusilado a nadie? Porque estos son así... — Kolontai (@kolontai1959) 9 de maig de 2018

JAJAJAJA no t’enteres de res, pavu. — Xarnego Sediciós (@XarnegoSedicios) 9 de maig de 2018

Els hi sembla poca cosa....volen sang i fetge ..." os vamoa a montar un ulster que te cagas " — jordi linares (@jordititella) 9 de maig de 2018

Tú sí q has vist la llum, iluminat! — VMM666 (@VMMS666) 9 de maig de 2018

Lo dices de broma, no? — Antonio (@antsallan) 9 de maig de 2018

Quina equidistància més graciosa!!! — Free Catalonia (@Llibertat_2017) 9 de maig de 2018

Pero como puedes alegrarte de esoooo...estas sonado? Cs si gana q es ultraderecha se carga no Cataluña A TODA ESPAÑA.

ERES UN IRRESPONSABLE. — Maria (@galarufus) 9 de maig de 2018

Ciudadanos no ve nunca la luz, lo que ve son las encuestas y el oportunismo político. Si ha retirado su apoyo al 155 es porque en la cabeza tienen pensado algo más bestia aún — M. Rajoy (@klifor_control) 9 de maig de 2018

