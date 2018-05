[Vídeo] L'al·lucinant resposta de Montoro sobre TVE que no val per a TV3

Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 20:45 h

Es despatxa la polèmica de la censura a la cadena espanyola instant a "canviar de canal"

Redacció| "Si no li agrada Televisió Espanyola, canviï de canal, hi ha diversos, hi ha molts". Amb aquesta frase despatxava ahir el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, la polèmica pel fet que la cadena pública espanyola censurés dels informatius -per ordre de la direcció- l'insult de la secretària d'Estat de comunicació a un grup de pensionistes mentre es manifestaven.

Cristóbal Montoro, ministro de España, preguntado por la manipulación en la televisión pública: "Si no le gusta TVE, cambie de canal. La libertad consiste en eso" #RTVE #RTVEdetodos #SesiónDeControl pic.twitter.com/94FersrARV — Jesús Cintora (@JesusCintora) 9 de maig de 2018

En la seva resposta als retrets del senador socialista Óscar López, Montoro sembla haver oblidat que TVE es tracta d'un ens públic que -com a tal- ha d'oferir un servei a tota la ciutadania respectant uns valors mínims. "Avui, en termes d'audiència, són els primers informatius de la televisió (...) A vostè no li agraden? Doncs molt bé. Jo crec en la llibertat de premsa a Espanya", ha afegit, en una frase que bé podria girar-se-li en contra.I és que, com a resposta a l'obsessió unionista d'atacar TV3, també se li podria recordar que pot canviar de cadena apel·lant a la llibertat d'expressió; segurament, amb més arguments que ell. En aquest sentit, podria referir-se algú a la diferència dels informes que analitzen la pluralitat d'ambdues cadenes (sobrepassant amb escreix la catalana a l'espanyola) o la qualitat informativa o comparar les denuncies per manipulació dels treballadors de TVE amb els de TV3. I, si la cosa va d'audiències, és indiscutible el lideratge dels darrers anys de la televisió de Catalunya.