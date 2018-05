La Universitat Blanquerna hauria prohibit un acte amb els fills dels presos polítics

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 05:00 h

Ho denuncia el diputat de JxCat, Francesc de Dalmases

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Aquest dimecres, s'havia anunciat un acte amb els familiars dels presos polítics i dirigents perseguits per l'Estat -Laura Turull (filla de Jordi Turull), Bernat Asensio (fill de Dolors Bassa), Oriol Sànchez (fill de Jordi Sànchez) i Pol Leiva (nebot de Jordi Cuixart)- a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull); però finalment no s'ha celebrat.

L'acte s'ha traslladat al carrer, a les portes de la Facultat Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Blanquerna, presos politics, universitat, vet

ATENCIÓ: La Facultat @BlanquernaFCRI ha decidit no acollir i fer suspendre aquest acte. Però els fills dels presos són més savis savis i valents queningú i el farem al carrer, just davant de la Facultat, ara a les 2. Us esperem! pic.twitter.com/vdIg6LGXVk — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) 9 de maig de 2018



Segons el que han dit durant l'acte, la xerrada s'hauria de reprogramar per d'aquí unes setmanes; tot i que no se sap si podrà fer-se al mateix espai on s'havia previst. Des del directe.cat, hem intentat posar-nos en contacte amb la facultat per saber la seva versió dels fets, però no hem estat atesos.

Segons ha denunciat -via Twitter- el diputat de 'Junts per Catalunya', Francesc de Dalmases, hauria estat perquè la mateixa Facultat hauria "decidit no acollir i fer suspendre aquest acte". Amb tot, els convidats hi han assistit i han parlat amb alguns estudiants i professors a les portes del centre. També han sentit recitar dues poesies, seguint la tradició que alguns alumnes i docents de la casa duen a terme cada dimecres des del novembre a mode de protesta.