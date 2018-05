El TC suspèn la Llei de presidència i JxCat ja prepara un quart candidat

ACN Madrid .- El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit per unanimitat aquest dimecres el recurs que el govern espanyol ha presentat contra diversos preceptes de la reforma de la llei de la presidència de la Generalitat, i ha suspès cautelarment la norma –tal com demanava l’executiu de Rajoy- en aplicació de l’article 161.2 de la Constitució. Els magistrats han inclòs a la seva resolució una advertència al president del Parlament, Roger Torrent, i als membres de la Mesa, del deure d’acatar la seva decisió. El TC ha culminat en poc més de 18 hores les actuacions del govern espanyol per impedir la investidura de Carles Puigdemont, que han suposat la publicació de matinada de la Llei al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) -sota control de l’executiu de Rajoy en virtut del 155-, la convocatòria d’un Consell de Ministres extraordinari a les 11 del matí, el registre del recurs poc després de les 13 i, finalment, la seva admissió a tràmit i suspensió de la llei per part dels magistrats, que s’han reunit a les 18.00 per no esperar a la represa del ple aquest dijous al matí.

Els membres del TC han acordat admetre a tràmit el recurs després de 45 minuts de deliberació, i obren ara un termini perquè les parts presentin al·legacions contra aquesta decisió. L’admissió a tràmit del recurs no implica una decisió de fons sobre la qüestió, però sí la suspensió automàtica que l’article 161.2 de la Constitució imposa a les lleis recorregudes pel govern espanyol.

La suspensió de la llei talla definitivament la via per investir Puigdemont al Parlament sense provocar un nou enfrontament amb el Tribunal Constitucional i implica l’activació del ‘pla D’ de les forces independentistes, que podrien investir un altre candidat la setmana que ve.

El TC ha acceptat també la petició que el govern espanyol havia incorporat al recurs perquè es notifiqui personalment la seva resolució al president del Parlament, Roger Torrent, i als membres de la Mesa, així com al secretari personal de la cambra i al lletrat major.

A més, els adverteix –tal com també demanava el govern espanyol- del seu deure d’abstenir-se d’iniciar, tramitar, informar o dictar cap acord que impliqui fer ús dels articles suspesos de la llei de la presidència advertint-los de la nul·litat radical de les actuacions i de la possibilitat d’incórrer en eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en cas de no complir el requeriment.

JxCat es prepara per activar el quart candidat i investir-lo la setmana que ve



Ara que la llei de Presidència ha quedat suspesa cautelarment, l'escenari obliga JxCat a abordar el pla D sense més dilatacions. D'aquí 13 dies s'esgotarà el termini per investir un president i convocar eleccions de forma automàtica. Així, el grup independentista majoritari s'apressa per enllestir la investidura la setmana que ve. JxCat aposta per començar el ple dilluns 14 i acabar-lo el 16, donant per fet que el quart candidat no tindrà prou suports per ser investir en primera volta -on cal majoria absoluta-, ja que la CUP no es planteja canviar les seves quatre abstencions. D'aquesta manera es complirien els terminis que va anunciar JxCat després de la reunió de dissabte a Berlín amb Puigdemont, on el grup va assegurar que l'objectiu era fer la investidura el dia 14, com a tard. Per la seva banda, a alguns sectors d'Esquerra -així com l'entorn del president del Parlament, Roger Torrent- els semblaria bé començar la investidura dissabte 12 i acabar-la el 14, per no arriscar amb el vot delegat de Toni Comín.

El perill de portar la segona volta de la investidura al dia 16 és que, aquell dimecres, el jutge belga resoldrà el cas de les euroordres contra Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. El vot delegat del conseller de Salut destituït és clau per sumar més sís que nos en la segona volta de la investidura, de manera que la majoria perillaria en cas que la justícia belga tragués tots els càrrecs contra Comín. D'aquesta manera la petició del seu vot delegat podria decaure.

Abans de la investidura, el número dos de JxCat, Jordi Sànchez -empresonat a Soto del Real des de fa més de mig any-, hauria de renunciar a la seva candidatura per donar pas al quart nom. Tot seguit, Torrent obriria ronda de contactes -es calcula que el cap de setmana- amb els grups parlamentaris per escoltar propostes de noms. Serà aleshores quan Torrent anunciarà la cinquena sessió d'investidura, en constatar que el pla D de JxCat és qui té més suports.

Ball de noms

Pel que fa als noms, continua la incògnita com a valor predominant. Artadi es manté a les travesses des de l'inici. Tot i que en públic i en privat la portaveu de JxCat s'ha autodescartat reiteradament, cal apuntar que en les dues darreres entrevistes radiofòniques dels darrers dies s'ha limitat a dir que tots els diputats del grup estan al servei de Puigdemont. El nom de Morral també apareix com a futurible candidat. Es tracta d'un home proper a Sànchez, exsecretari nacional de l'ANC, exalcalde de Cerdanyola del Vallès, amb carnet d'ICV del 1987 al 2015. Morral va ser un dels impulsors de l'agrupació d'electors per fer una llista unitària el 21-D.

També apareix com a possible candidat Costa, home amb un perfil més tècnic i estratega jurídic de Puigdemont. Al llarg dels mesos també han sonat noms com els independents Quim Torra i Laura Borràs, o dirigents amb carnet del PDeCAT, com els alcaldes Marc Solsona i Marta Madrenas. Sigui com sigui, JxCat insisteix que el pla D serà un president "provisional", per mantenir la "legitimitat" de Puigdemont a l'exili. De fet, la formació assegura que tornarà a intentar investir el president destituït al llarg de la legislatura.