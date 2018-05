Toni Soler recomana a ERC un congrés extraordinari

Última actualització Dimecres, 9 de maig de 2018 21:10 h

S’ho pregunta i ho argumenta en una sèrie de piulades, l’absència forçada de Junqueras i Marta Rovira i la confusió ideològica en serien els motius

Un dels grans comunicadors del país i creador de programa d’èxits com Polònia i Està passant ha piulat aquesta tarda en aquest sentit, s’ha preguntat L'absència forçada de Junqueras i Rovira, i l'evident confusió estratègica, no són prou arguments perquè @Esquerra_ERC faci un congrés extraordinari?

Un congrés serveix per mirar cap a dins, cap al partit, òrgans de direcció i estatuts, la conferència nacional serveix per mirar cap a fora, cap al país i l'estratègia política a seguir per mitjà de la ponència política que tothom pot debatre i esmenar. — david mascort (@dmascort) 9 de maig de 2018

"Per què ho penso? Perquè ERC està en estat de xoc i necessita aturar-se i reflexionar, no només els de dalt, sinó el conjunt del partit. Perquè si el PdeCAT no remunta i JuntsxCat no esdevé alguna cosa més que una plataforma electoral, el sobiranisme anirà curt d'eines""Perquè, encara que Junqueras-Rovira continuïn al capdavant, estan silenciats, i un partit no es pot permetre el silenci. Necessita veus i discurs. I coherència."