Portades: 'El País' recull la guerra oberta entre Rajoy i Rivera

10 de maig de 2018, 09.19 h







Aquí falla del tot aquella màxima maoista d' "els enemics dels meus enemics són els meus amics".





Que Don Farlopio-Alberto Rivera ataqui amb la seva miserablement limitada dialèctica dretanista l'altra miserable incompetent , Rajoy, NO converteix pas Rivera en el nostre amic, ni de lluny.





Com va dir Francisco de Rojas a meitats del segle XVII , ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO, i jo que me n'alegro que es tirin els plats pel cap.





