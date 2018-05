La policia espanyola no vol quedar-se a Catalunya

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

10 de maig de 2018, 11.02 h





Qui encara no ho hagi vist, que no es perdi aquesta versió d' "Els Segadors" guanyador d'un premi a LA Music Video Awards de Los angeles:



a mi m'ha EMOCIONAT de veritat.





. https://vimeo.com/245686423 .



El MÓN sencer és solidari amb el poble català. I els governs més tard o més d'hora hauran de cedir a l'opinió pública.







NO SURRENDER !! !!★!! !! NO ENS RENDIM !! !!★!! !! NI UN PAS ENRERA !! !!★!! !!