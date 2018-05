Arrimadas creu que el 155 ha de continuar en vigor si el nou govern és un 'revival' de Puigdemont

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 10:00 h

Diu que hi ha "moltes diferències" entre Cs i el PP i acusa el PSOE de "blindar el bipartidisme"

Redacció | "El millor per a Catalunya és que hi hagi un Govern que accepti que el procés és un fracàs", ha dit la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, aquest dijous al matí en una entrevista als Matins de TV3, on ha exigit que s'aposti per temes "com la sanitat i l'educació" i ha demanat que el nou govern respecti les lleis.

Arrimadas considera que el més important és que es reconegui "que les coses s'han fet malament". En aquest sentit, no està d'acord en com s'està aplicant el 155 i no entén que el govern del PP no recorri el vot delegat de Comín i Puigdemont. Considera que estan "fugits de la justícia" i que "no han de tenir un privilegi com és la delegació del vot" i continuar "cobrant".



"Jo vull que hi hagi un govern però que es respectin les lleis", ha reiterat Arrimadas, que vol un executiu que comenci a governar per a tots els catalans. Si és així, ha assegurat que el 155 s'aixecarà "tal com està acordat al Suprem". Tot i això, ha mostrat el seu dubte: "Aquest Govern es posarà a governar, a respectar tots els catalans i les lleis, o tindrem un govern Puigdemont 2.0? Perquè si tenim un 'revival' del senyor Puigdemont estarem en les mateixes". Per tant, considera que si el "discurs" és el mateix, la intervenció de l'Estat continuarà en vigor.



Guerra oberta entre PP i Cs



Pel que fa a la tensió entre Rajoy i Rivera, la líder de Ciutadans ha dit que entre el seu partit i el PP "hi ha moltes diferències". Tanmateix, ha criticat els pactes entre PP i PSOE i ha acusat els socialistes de "blindar el bipartidisme".



Cs i Manuel Valls



En ser preguntada per la possible candidatura de Manuel Valls com alcaldable de Barcelona, ha dit que encara no està decidit, però que ells estan "oberts al talent" i que consideren que és una persona "molt implicada" en la ciutat.



Escola catalana



Preguntada sobre si creu que Rivera es va equivocar retuitejant la informació sobre els professors de Sant Andreu de la Barca, la líder de Ciutadans ha esquivat la pregunta i ha acusat els altres: "La CUP està molt contenta de dir qui és la dona del jutge que està investigant tot això i on treballa". "Em sembla que no és el mateix", ha dit traient-li importància.



"S'ha assenyalat als fills dels guàrdies civils a les escoles. És molt greu", ha dit. "La fractura social se solucionarà a Catalunya si fem el contrari del que ha fet el Govern de la Generalitat fins ara", ha conclòs.

