Així reaccionen els partits davant el cas dels Afectats per les Cooperatives de Facturació

Mantenen reunions amb Podemos, Ciudadanos i PSOE, mentre que el PP, per la seva banda, no respon a la petició

A.S. | Per emetre factures de 1.300 i 1.200 euros l'any 2015 i 2016 respectivament demanen una multa de 500 euros a la Rocío. A una companya la xifra puja als 3.000 per emetre dues factures de 900 euros cada una.

El motiu? Facturar a través d'una cooperativa anomenada Factoo, desclassificada pel Ministeri de Treball l'estiu passat després d'un informe d'Inspecció del Treball que titlla l'empresa d'"instrumental" que "simula relacions de feina". De fet, Factoo ja va rebre el passat mes de febrer una visita d'Inspecció que es va endur més de 5.000 dades de cooperatistes, explicava el Més Economia

La cooperativa va captar milers de socis a través d'una publicitat que posava èmfasi al fet de "facturar sense ser autònom". Ara però, facturar sense problemes s'ha traduït en multes i problemes.



Reunions amb els partits

Des de la plataforma d'Afectats constaten que hi ha hagut inspeccions a més cooperatives similars i que dins de la mateixa plataforma hi ha altres persones que són d'altres cooperatives però no tenen constància que hagin rebut les sancions de la Seguretat Social.

Ara, la Unió d'Autònoms UATAE, al costat d'ACF (Associació d'Afectats per les Cooperatives de Facturació, integrats a la UATAE), han portat en una roda de reunions al Congrés dels Diputats la dramàtica situació que estan patint els afectats per les cooperatives.



El PP no respon a la petició

El PSOE, Ciudadanos i Podemos han participat en les reunions. Qui de moment se n'ha desentès és el PP, que tot i haver-hi la petició, des de la plataforma no han obtingut cap resposta.





Desde @uatae_es y @Afectados_COOP seguimos defendiendo a los afectados por las #cooperativas de #facturación (caso @FactooES) Nuestro drama llega al @Congreso_Es Nueva reunión de trabajo con @ahorapodemos y @amonterosoler @FcoFerrera @MJLandaburu pic.twitter.com/35mroMNLsc — Afectados Cooperativas Prensa (@AfectadosCoop) May 9, 2018

"Exigeixen solucions" El grup parlamentari de Podemos s'ha compromès a presentar una Proposició No de Llei sobre el cas. La proposta, no vinculant, instarà a Gobierno a paralitzar el procés contra els socis cooperativistes de Factoo i demanarà que es retornin els embargaments als treballadors de manera immediata.

Per altra banda, els socialistes han comentat que sol·licitaran una compareixença del secretari d'Estat de la Seguretat Social, Tomás Burgos, per tal de demanar que els afectats que han facturat menys del Salari Mínim Interprofessional (SMI) no hagin de fer front als pagaments de l'alta de l'ofici al RETA. "Hem posat sobre la taula els problemes, però els afectats exigeixen solucions", ha comentat el president de UATAE a través d'un comunicat. De la mateixa manera, el president d'AFC, Víctor García, ha subratllat que "la situació crítica que estem patint els afectats és, per sobre de tot, un problema vinculat a l'absència d'una cotització justa. És prioritari replantejar aquest sistema".





Miles de #freelances están en esta situación y NO existe ninguna opción LEGAL (a día de hoy) para que podamos facturar. El Gobierno mira para otro lado y desconoce la realidad que hay en la calle y NO interesa modificar las cuotas del #RETA, los grandes autónomos no lo permiten — Afectados Cooperativas Prensa (@AfectadosCoop) May 10, 2018 Les reunions s'han celebrat durant el mes d'abril i han acabat aquest maig. Hi han participat el president de la UATAE, Francisco Ferrera, la secretaria general, María José Landaburu, el president la secretaria d'AFC, Víctor García i Andrea Barragán, respectivament.

