Montoro busca a la desesperada la manera d'inhabilitar Puigdemont

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 11:00 h

Nova ofensiva del Gobierno contra els dirigents independentistes

Redacció | El Ministeri d'Hisenda busca a la desesperada la manera d'inhabilitar Puigdemont durant els pròxims quatre anys. Segons Montoro, Puigdemont hauria incomplert la Llei de Règim d'Incompatibilitats dels Arts Càrrecs al servei de la Generalitat, que obliga a tots els dirigents de les institucions catalanes a presentar declaracions d'activitat, patrimoni i interessos en un termini de màxim tres mesos després de deixar el càrrec.

Segons publica El Confidencial, Puigdemont hauria ocultat "reiteradament" part d'aquestes dades incorrent en un delicte greu, sancionat amb la "destitució immediata de l'alt càrrec infractor per l'òrgan competent i amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la declaració d'incompliment de la present llei", segons s'estableix el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

A més, sosté que "els alts càrrecs destituïts per haver incorregut en una infracció greu tipificada per la present llei no poden ser nomenats per ocupar cap alt càrrec durant un període de fins a quatre anys".



Segons el diari citat, el president legítim va ser notificat a Bèlgica al febrer que tenia 15 dies addicionals per enviar la informació. Si el ministre d'Hisenda aconsegueix una prova per demostrar-ho, el Consell de Ministres podria oficialitzar la incoació de la causa contra Puigdemont i se'l podria acabar inhabilitant fins a quatre anys.



Tot i això, El Confidencial subratlla que si Montoro no és capaç d'inhabilitar-lo per aquesta via, ho farà el Tribunal Suprem emparant-se en la Llei d'Enjudiciament Criminal sempre que Alemanya accedeixi a la seva extradició, cosa que, per ara, sembla molt difícil.

