La xarxa se'n fot de la Guàrdia Civil per parlar del ''Parque Nacional de Aguas Torcidas'' i ''Lago de San Mauricio''

Alexandre Pineda Fortuny Barcelona Barcelona

10 de maig de 2018, 12.05 h

ESTULTÍCIA, IGNORÀNCIA SÓN SINÒNIMES I ACOMPANYADES DE VOLER UN PODER ABSOLUT ABSOLUTISTA, COM HI HA FA VERGONYA ALIENA, TANMATEIX EL NACIONALISME SANGUINARI ESPANYOL,NO NOMÉS VERGONYA CAL VÈNCER-LO PEL BÉ DE LES CLASSES TREBALLADORES L'ENSULSIADA DEFINITIVA DEL "REINO FINCA ESPAÑA" S'ESTENDRÀ A TOTS ELS DEMÒCRATES ESPANYOLS QUE DONEN SUPORT A LA REPÚBLICA CATALANA PER SOLIDARITAT I PERQUÈ SOM LA PORTA PER CREAR LES SEVES, PER LA UNITAT VERITABLE DE POBLES NO L'ESTAFA ACTUAL PROVINE... Llegir més