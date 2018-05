Rajoy surt encantat d'una entrevista massatge de Susanna Griso

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 12:30 h

El president del Gobierno concedeix ara més entrevistes que abans

Redacció | Davant la por que té el PP amb l'auge de Ciudadanos, el president del Gobierno, Mariano Rajoy, ha començat a donar més entrevistes del que fins ara era habitual.

Així doncs, Rajoy ha estat entrevistat aquest dijous per Susanna Griso a Espejo Público. La darrera vegada que Griso va entrevistar el cap de l'Executiu va haver-se de desplaçar fins a La Moncloa, però aquesta vegada el PP ha decidit posar les coses fàcils a la periodista d'Antena 3.

Rajoy s'ha desplaçat fins al plató del programa. L'entrevista ha deixat entreveure algunes perles com per exemple, com de content està el president del Gobierno quan és entrevistat per la periodista catalana. "Vostè és la que millor em fa les entrevistes", ha comentat.





El momento álgido de la entrevista de @susannagriso a @marianorajoy: "Usted es la que me hace las mejores entrevistas" https://t.co/eVFm6iqhLx — Espejo Público (@EspejoPublico) 10 de maig de 2018 Però a Griso no li ha fet gaire gràcia el comentari: "M'està fent un flac favor". No la deixa en un bon lloc aparèixer com una entrevistadora còmoda per a l'entrevistat.

