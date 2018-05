Tardà assegura que Ester Capella i Teresa Jordà seran conselleres del nou Govern

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 13:15 h

“Ara es requereix que posin aquests coneixements al servei de construir la República”

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha confirmat aquest dijous des dels passadissos del Congrés que les diputades de la seva formació a Madrid Ester Capella i Teresa Jordà seran conselleres del nou Govern de la Generalitat.

Notícies relacionades

Segons Tardà totes dues han demostrat la seva “gran qualitat humana i les seves dots com a diputades” però “ara es requereix que posin aquests coneixements al servei de construir la República” del nou executiu de la Generalitat.Malgrat les preguntes dels periodistes, Tardà ha assegurat que “no sap” qui serà el president de la Generalitat ni quan tindrà lloc el debat d’investidura.“No ho sé, nosaltres som el comando de Madrid, cívic, pacífic i democràtic”, ha dit per aclarir que no disposa informació d’aquest extrem. Totes dues han assistit aquest dijous al ple del Congrés on, entre altres, s'ha aprovat la presa en consideració de la iniciativa del Parlament per a la despenalització de l'eutanàsia.